Club Med 2, el velero más grande del mundo, atraca en València este lunes

Con sus cinco mástiles y 187 metros de eslora, Club Med 2, el velero más grande del mundo vuelve a recorrer las costas del Mediterráneo de España en dos travesías que fusionan el lujo, el bienestar y la aventura y que incluyen a Valencia en su itinerario. Será este lunes cuando la embarcación haga parada en aguas valencianas, tal y como explica en Más de Uno Valencia Daniela Marín Sánchez, Marketing Project Manager Iberiade Club Med.

Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante o Puerto Banús son algunas de las paradas que hará Club Med 2, además de Valencia, en su primera ruta del 18 al 25 de octubre. La segunda ruta continuará de Málaga a las Islas Canarias del 25 de octubre al 1 de noviembre.

En este velero Premium construido en 1992viajan370 pasajeros repartidos en164 camarotes en una travesía que llega a los lugares más"impresionantes" del planeta.