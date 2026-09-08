Protege tu dinero: Claves prácticas para combatir la inflación y empezar a invertir

La pérdida progresiva de poder adquisitivo se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para los hogares actuales. Para abordar este reto económico, el inversor con más de 15 años de trayectoria Andrés Sabio impartirá una sesión intensiva de unas tres horas centrada en la educación financiera y el acceso a los mercados financieros de forma sencilla.

La formación gratuita tendrá lugar el jueves 10 de septiembre a las 17h en Fizz Hub (C/d'Alexandre VI, 5).

Del ahorro tradicional a la inversión inteligente

El encuentro arrancará repasando conceptos esenciales de economía doméstica. Durante esta primera parte, se analizará por qué el ahorro clásico ya no es suficiente: a medida que el coste de la vida sube, el dinero guardado pierde capacidad de compra de forma silenciosa.

A partir de ahí, la charla abordará cómo dar el salto hacia una inversión eficiente. Sabio demostrará que poner el dinero a trabajar no requiere estar pegado a una pantalla todo el día ni contar con un título universitario en economía, desmitificando la complejidad de los mercados.

Criterio, análisis y gestión del riesgo

De forma práctica, los asistentes aprenderán a:

Analizar activos y oportunidades de inversión reales.

Identificar precios atractivos frente a opciones sobrevaloradas.

Tomar decisiones estratégicas, entendiendo cuándo es el momento de comprar, cuándo quedarse al margen y cuándo conviene vender.

El enfoque del evento huye de promesas milagrosas de enriquecimiento rápido. Su propósito principal es fomentar una relación racional con las finanzas personales, utilizando los mercados como una herramienta sólida para construir patrimonio a largo plazo.

¿A quién va dirigido?

Esta iniciativa está diseñada tanto para principiantes absolutos que parten desde cero como para personas con algo de experiencia que buscan adquirir mayor autonomía y criterio a la hora de tomar decisiones con su dinero. El contenido avanzará de forma progresiva, permitiendo que cualquier asistente siga el ritmo de la sesión.

¿Quieres saber más? No te pierdas el podcast adjunto a este artículo, donde entrevistamos en Más de uno Valencia a Andrés Sabio para conocer todos los detalles de su trayectoria, los errores y aprendizajes de sus más de 15 años de experiencia, y un adelanto de lo que se vivirá en el evento.

Inscripciones

La asistencia es totalmente gratuita, pero debido a que el aforo es limitado, es obligatorio realizar una inscripción y contar con confirmación previa para asegurar la plaza en www.dinerosabio.com