Alicia Giménez Bartlett recupera a Petra Delicado con un nuevo y oscuro caso en Barcelona

Alicia Giménez Bartlett vuelve a ponerse tras la pista de Petra Delicado, la inspectora de la Policía Nacional que creó en 1996 con Ritos de muerte y que celebra ahora tres décadas como uno de los personajes más reconocibles del noir español.

En Bajo el cielo infernal, Petra y su inseparable compañero, el subinspector Fermín Garzón, se enfrentan al asesinato de un jesuita, apuñalado diez veces durante la noche en el barcelonés barrio de La Mina. El sacerdote trabajaba con jóvenes con problemas en un centro parroquial y la investigación pronto se adentra en un terreno lleno de incógnitas y giros inesperados.

A la complejidad del caso se suma el momento personal de Petra, que afronta el reciente fallecimiento de su marido. Irritable, dolida y poco dispuesta a aceptar consejos, la inspectora encontrará precisamente en el trabajo policial una vía para sobrellevar su duelo, mientras Garzón intenta ayudarla a su manera.

Con su habitual ironía, carácter y sentido del humor, Petra regresa más corrosiva que nunca en una novela que recupera a una pionera de la novela negra española. El personaje cuenta ya con 13 novelas y un libro de relatos, además de varias adaptaciones televisivas.