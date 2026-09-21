Exoplanetas, de miles a millones orbitando otras estrellas

Este lunes en "Pasaporte al Universo", Paco Colomer, astrofísico, socio de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA) y presidente de la asociación "Quart és Ciència" de Quart de Poblet, pone sobre la mesa una pregunta que, actualmente, todavía no puede responderse con exactitud: ¿Cuántos planetas conocemos?

Más allá del sol: los exoplanetas

Una pregunta que va más allá de los ocho planetas que orbitan el Sistema Solar, y que también lleva a los exoplanetas, cuerpos celestes que giran alrededor de estrellas que no son el Sol, situándose fuera de nuestro sistema. Colomer explica que se han detectado ya más de 5.000 planetas de este tipo.

TMT

El colaborador también reacciona a la decisión de no instalar en la Palma el Telescopio de Treinta Metros (TMT), frenando una candidatura que estaba entre las favoritas y para la que España presentaba un plan financiero millonario.