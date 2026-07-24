Sandra Groove presenta su nuevo EP ‘Por si dejamos de vernos’

Sandra Groove artista, compositora y pianista afincada en Valencia habla en Más de Uno Valencia sobre su nuevo EP ‘Por si dejamos de vernos’, el proyecto más íntimo y maduro de su trayectoria. La cantante, que se dio a conocer tras su paso por La Voz en 2019 y los castings finales de Operación Triunfo 2020, continúa consolidando su carrera independiente como una de las voces emergentes del pop nacional.

La acogida del nuevo EP

Durante la entrevista en Más de Uno Valencia, la cantante explica el significado del título de este nuevo trabajo y comparte cómo está viviendo la acogida de canciones como Fuiste el MVP y Que te vaya bonito, dos temas que forman parte del EP. Además, habla sobre la evolución de su estilo musical y recuerda el aprendizaje que le dejaron experiencias como la de los talent shows.