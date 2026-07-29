Lo que debes y no debes hacer para superar un mal de amores

El mal de amores es un sufrimiento tan universal que tiene su propio día, y viene acompañado de un sentimiento de angustia y tristeza que se debe saber abordar. Por ello, la psicóloga Paloma Rey, este miércoles en Más de Uno Valencia, contempla el tema sobre el vacío que deja una persona en el corazón y la prudencia que hay que tener a la hora de volverlo a llenar.