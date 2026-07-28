Dos estudiantes valencianos representan a España en la Olimpiada Internacional Lingüística

Después de diez años de ausencia, España vuelve a participar en esta cita, que reúne a 44 países para poner a prueba a los estudiantes que se enfrentan ante el reto de deducir el significado de lenguas desconocidas gracias a la lógica.

Detrás de la organización del equipo español, formado por los estudiantes de Bachillerato Dídac Martínez Fraga, Elisa Asensi Gracia, Ángela Tejero Alcalde y Sara Juste García, está la Universitat de València. Este martes en Más de Uno Valencia, María Rosa Álvarez Sellers, decana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, que ha acompañado a los estudiantes, explica cómo se selecciona a los alumnos que representan a España.

Universitat de València

La Universitat de València ha sido pionera en la organización de la fase local de la Olimpiada Lingüística, que se celebra en esta institución desde 2022 con estudiantes de primero y segundo de Bachillerato. La Universidad de Zaragoza se unió a esta iniciativa en el curso 2024-2025.

Los cuatro estudiantes que representarán a España consiguieron la plaza para el equipo nacional tras obtener las mejores calificaciones en las fases local y nacional. Para clasificarse, tuvieron que resolver problemas lingüísticos relacionados con las lenguas naturales o artificiales de cualquier parte del mundo a través de ejercicios que abordaron aspectos fónicos, morfosintácticos, semánticos, gráficos, textuales, de uso y sociolingüísticos.

Siguientes ediciones

La intención ahora es que la Olimpiada siga creciendo. En la próxima edición se incorporarán más universidades españolas a las fases locales, lo que permitirá que más estudiantes de Bachillerato participen, aunque también hará más exigente el camino para conseguir una de las cuatro plazas del equipo nacional.