Salud

Natalia Ruiz (AECC): "El tabaco causa el 30 % de los casos de cáncer"

La Asociación Española Contra el Cáncer en València analiza en Más de Uno Valencia el proyecto de ley antitabaco que amplía las prohibiciones y pone el foco en los menores

ondacero.es

Valencia |

Este mes de julio el Gobierno ha dado luz verde al proyecto de la nueva ley antitabaco, una reforma que amplía los espacios en los que estará prohibido fumar o vapear. Si sale adelante, no se podrá consumir tabaco ni cigarrillos electrónicos en terrazas de bares y restaurantes, piscinas públicas, playas, instalaciones deportivas o parques, entre otros lugares. La norma también refuerza la protección de los menores con medidas como la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad y mayores restricciones a la publicidad y promoción de estos productos.

Objetivo: generación libre de tabaco

Este martes en Más de Uno Valencia, el espacio "En Calma" analiza junto a Natalia Ruiz, la coordinadora de Promoción y Prevención en Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer, esta nueva medida que, según la organización, puede acercarse al objetivo de lograr una generación libre de tabaco en los próximos años.

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