Miareola, el proyecto que devuelve la autoestima a las supervivientes de cáncer de mama

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, la programación de Más de Uno Valencia pone el foco durante toda la semana en múltiples mujeres que generan un impacto real en la vida de otras muchas.

Este lunes uno de los protagonistas ha sido un proyecto solidario situado a 40 minutos de Valencia capital, pero que está ayudando a incontables personas. Se trata de Miareola, un proyecto solidario que lleva años ayudando a mujeres supervivientes de cáncer de mama a recuperar su autoestima y calidad de vida.

Mireia Martínez

Esta idea nació en la Vall d'Uixó (Castellón) de la mano de Mireia Martínez, subcampeona mundial de micropigmentación y reconocida profesional del sector. Ella es la creadora de una de las primeras prótesis hiperrealistas de areola para mujeres que han perdido uno o ambos pechos a causa del cáncer de mama.

Prótesis hiperrealista Miareola | Onda Cero Valencia

Ahora, su objetivo es que los hospitales públicos de la Comunitat puedan ofrecer de manera gratuita tanto la micropigmentación como estas prótesis, integrándolas como parte del proceso de recuperación tras el tratamiento oncológico.

¿Cómo puedo donar?

En su entrevista, Martínez explica que la base de este proyecto es la solidaridad de otras mujeres, para lo que creó un banco de areolas solidario en el que "almacenar" los moldes donados por las mujeres, un proceso muy rápido y sencillo -de apenas diez minutos- que supone un antes y un después en la vida de muchas mujeres. Para ello, tal y como explica la valenciana, las mujeres pueden ponerse en contacto con ella a través de su perfil de Instagram y sumarse a la iniciativa.