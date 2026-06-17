Mengem lanza "El Menú de los Recuerdos", una propuesta solidaria basada en la memoria gastronómica de personas con alzhéimer

El restaurante Mengem ha puesto en marcha la iniciativa solidaria ‘El Menú de los Recuerdos’, un proyecto gastronómico con fines benéficos desarrollado junto a la AFAV. La propuesta se celebrará el 18 de junio en Valencia y consiste en una cena especial en la que todo lo recaudado se destinará a esta asociación que trabaja con personas con alzhéimer y otras demencias.

13 personas detrás del menú

Tal y como explican este miércoles en Más de Uno Valencia Ana Morón (AFAV) y Sandra Guglielmetti (Mengem), el menú nace tras varias sesiones en las que 13 usuarios de la entidad compartieron recuerdos ligados a la comida: platos de infancia, recetas familiares y sabores asociados a momentos significativos. A partir de estas historias, el equipo del restaurante diseñó una propuesta culinaria donde cada plato está inspirado en esas memorias personales, convirtiendo la experiencia gastronómica en un ejercicio de evocación emocional.

Los platos

La propuesta incluye elaboraciones reinterpretadas a partir de esos recuerdos, como aperitivos basados en sardinas de la infancia, platos vegetales inspirados en la cocina doméstica de temporada, reinterpretaciones de arroces tradicionales y recetas vinculadas a la cocina de aprovechamiento o a la matanza. También hay propuestas de pescado y carne que reflejan vivencias de distintas personas participantes, así como postres que recuperan frutas, bebidas tradicionales y sabores de la infancia.

Más allá del evento, la iniciativa busca reforzar la idea de la cocina como herramienta de memoria y conexión personal. El proyecto surge de una experiencia cercana al alzhéimer por parte de los responsables del restaurante y se plantea como un primer paso hacia futuras colaboraciones solidarias. AFAV, por su parte, es una entidad con larga trayectoria en Valencia que ofrece apoyo a miles de familias y desarrolla programas de atención, acompañamiento y sensibilización sobre la enfermedad.