Más personal y medidas urgentes contra las agresiones a médicos, las reclamaciones de UGT en materia sanitaria

La sanidad pública valenciana atraviesa un momento de especial tensión. Así lo denuncia este jueves en Más de Uno Valencia UGT Serveis Públics del País Valencià. A las reivindicaciones históricas sobre salarios, derechos laborales y reducción de jornada se suma una demanda fundamental: aumentar las plantillas para aliviar la presión asistencial y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas.

Principales reclamaciones

Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià, y Eva Plana, secretaria de Salud, ponen sobre la mesa las principales preocupaciones de los profesionales sanitarios y las mejoras que reclaman a la Administración, entre las que destacan la aplicación de la jornada laboral de 35 horas, prevista para el 1 de enero de 2027, aunque desde el sindicato existen dudas sobre su desarrollo y aplicación efectiva.

Agresiones a sanitarios

También repasan otra preocupación que requiere especial atención: las agresiones al personal sanitario. UGT acaba de presentar un estudio sobre esta realidad y reclama revisar las medidas de prevención y protección para evitar que quienes trabajan cuidando de los demás tengan que hacerlo también expuestos a situaciones de violencia.