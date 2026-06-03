Malú actuará en el Palau de les Arts de Valencia el próximo 31 de octubre dentro de E!Fest Valencia

Malú regresará a Valencia el próximo 31 de octubre para ofrecer un concierto en el Palau de les Arts, una de las paradas de la gira con la que está presentando "Quince", el decimoquinto álbum de estudio de su carrera. La actuación formará parte de la programación de E!Fest Valencia, el ciclo que reúne algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional e internacional.

El comienzo de una nueva etapa

Publicado recientemente, "Quince" supone uno de los proyectos más personales de la trayectoria de Malú. Un trabajo que nace desde la madurez artística y vital y que encuentra su punto de partida en la reconciliación con la joven que comenzó su carrera cuando apenas tenía quince años.

A lo largo de sus nuevas canciones, la artista explora conceptos como la identidad, el amor propio, la aceptación y la libertad de mostrarse tal y como es. Una mirada honesta hacia su propia historia que convierte este disco en uno de los trabajos más significativos de su catálogo.

“Ahora sí. Ahora soy yo la que quiere estar aquí. Ahora soy fuerte de verdad. Sin miedos. Sin vergüenza. Sin complejos. Con tranquilidad. Esta soy yo. Queriéndome”, resume la cantante sobre el momento personal que atraviesa y que ha servido de inspiración para el álbum.

Un repertorio entre los nuevos temas y los grandes clásicos

La cita en el Palau de les Arts permitirá al público valenciano escuchar por primera vez en directo muchas de las canciones que forman parte de "Quince", además de reencontrarse con algunos de los temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores durante más de dos décadas de carrera.

Con una voz inconfundible y una trayectoria que la sitúa entre las artistas más relevantes de la música española, Malú afronta esta gira desde un lugar diferente: el de una intérprete que mira al pasado con agradecimiento y al futuro con renovada ilusión.

Una de las grandes citas de E!Fest Valencia

La incorporación de Malú al cartel de E!Fest Valencia refuerza la apuesta del ciclo por ofrecer propuestas de primer nivel en espacios emblemáticos de la ciudad. El concierto del 31 de octubre será una oportunidad única para disfrutar de una de las voces más reconocibles del pop español en un formato especialmente pensado para la cercanía y la emoción que caracterizan sus directos.