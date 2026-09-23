Materia Prima

LOVEOBSESSED: la marca valenciana que quiere cambiar las reglas del "streetwear"

David Cervera, CEO de LOVEOBSESSED, explica en Materia Prima cómo dos jóvenes emprendedores convirtieron una idea entre amigos en una marca que se abre camino en la industria

ondacero.es

Valencia |

Este miércoles en la sección "Materia Prima" de Más de Uno Valencia conocemos LOVEOBSESSED, una joven marca valenciana de moda nacida de la mano de David Cervera y Carlos León con una idea clara: crear prendas pensadas para acompañar el día a día y apostar por la calidad frente a la lógica del consumo rápido.

Tal y como cuenta Cervera, lo que comenzó como un proyecto para vestir a sus propios amigos ha ido creciendo hasta convertirse en una marca vinculada a la cultura streetwear y al ecosistema emprendedor valenciano.

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