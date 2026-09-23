LOVEOBSESSED: la marca valenciana que quiere cambiar las reglas del "streetwear"

Este miércoles en la sección "Materia Prima" de Más de Uno Valencia conocemos LOVEOBSESSED, una joven marca valenciana de moda nacida de la mano de David Cervera y Carlos León con una idea clara: crear prendas pensadas para acompañar el día a día y apostar por la calidad frente a la lógica del consumo rápido.

Tal y como cuenta Cervera, lo que comenzó como un proyecto para vestir a sus propios amigos ha ido creciendo hasta convertirse en una marca vinculada a la cultura streetwear y al ecosistema emprendedor valenciano.