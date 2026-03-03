Violencia de Género

Julia, Policía Nacional experta en Violencia de Género: "Lo más importante es escuchar a las víctimas"

La agente, miembro de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional en Valencia, pone el foco este martes en Más de Uno Valencia en la educación desde la infancia como mayor herramienta de prevención

ondacero.es

Valencia |

En esta semana dedicada a las mujeres, Más de Uno Valencia no solo pone el foco en los avances logrados, sino también en el trabajo diario y silencioso de quienes luchan en primera línea contra una de las mayores vulneraciones de derechos que aún persisten: la violencia de género.

Este martes una de las protagonistas es Julia, agente de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Valencia, una unidad especializada en la prevención y la investigación de las infracciones penales sobre violencia de género, doméstica y sexual.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer