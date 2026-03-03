Julia, Policía Nacional experta en Violencia de Género: "Lo más importante es escuchar a las víctimas"

En esta semana dedicada a las mujeres, Más de Uno Valencia no solo pone el foco en los avances logrados, sino también en el trabajo diario y silencioso de quienes luchan en primera línea contra una de las mayores vulneraciones de derechos que aún persisten: la violencia de género.

Este martes una de las protagonistas es Julia, agente de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Valencia, una unidad especializada en la prevención y la investigación de las infracciones penales sobre violencia de género, doméstica y sexual.