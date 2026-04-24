IA

La inteligencia artificial llega a los municipios más pequeños con la Ruta Digital-IA de ValgrAI

Una iniciativa pionera busca acercar la tecnología y la formación digital a toda la ciudadanía

ondacero.es

Valencia |

La Ruta de Eventos Digital-IA, impulsada por la Fundación ValgrAI, representa una nueva fase del programa Digital-IA centrada en ampliar su alcance y acercar la inteligencia artificial a toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. El objetivo es dar a conocer esta oferta formativa gratuita, facilitar el acceso a itinerarios adaptados a distintos niveles y perfiles, y concienciar sobre la importancia de la IA en el contexto actual. La iniciativa recorrerá un total de 40 municipios de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, con especial atención a localidades medianas y pequeñas, reforzando así la cohesión territorial y reduciendo la brecha digital.

La ruta se articula en dos formatos complementarios. Por un lado, convoyes itinerantes —compuestos por un camión informativo, un stand y bicicletas eléctricas— visitan puntos clave de cada municipio para ofrecer asesoramiento personalizado y facilitar la inscripción en los cursos a personas de todas las edades. Por otro, las Veladas Digital-IA combinan divulgación y cultura en espacios como auditorios o casas de cultura, con charlas de expertos y actuaciones de artistas valencianos.

Escucha la entrevista completa con Esther Cervero, responsable de prensa de ValgrAI.

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