El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), referente en innovación aplicada al sector energético

En un contexto marcado por la transición energética, la transformación digital y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, la innovación se ha convertido en un pilar esencial para el progreso de las empresas y la sociedad. Con motivo de la Semana Mundial de la Innovación, Más de Uno Valencia conoce el papel que juega este concepto en el ámbito energético de la mano del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)

Este jueves, Ignacio Casado Magro, Director de Marketing y Comunicación del centro aborda cómo la innovación forma parte del día a día del ITE, su impacto en el tejido empresarial y su contribución al desarrollo de soluciones sostenibles y eficientes.

Instituto Tecnológico de la Energía

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) es un centro tecnológico sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación, desarrollo e innovación en el sector energético. Fundado por la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia, ITE se enfoca en áreas como redes inteligentes, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y eficiencia energética.

Objetivo

Su objetivo es ayudar a las empresas a ser más competitivas a través de la innovación y la sostenibilidad, colaborando con más de 450 clientes en proyectos de I+D+i. Además, ITE ofrece una oferta formativa para profesionales que buscan liderar en el sector energético.