Europa, la luna que podría esconder vida bajo el hielo

En este nuevo capítulo de Pasaporte al Universo ponemos rumbo a Europa, una de las lunas más fascinantes de Júpiter y uno de los lugares que más interés despierta en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. La actualidad vuelve a situarla en el centro de la investigación científica después de que un reciente estudio haya revisado 14 años de observaciones del telescopio espacial Hubble y haya rebajado significativamente la evidencia de las supuestas columnas de vapor de agua que parecían surgir desde su interior.

Un hallazgo que reabre el debate sobre la actividad geológica de esta luna helada y sobre la posibilidad de estudiar directamente el océano oculto bajo su superficie.

Junto a Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía, analizamos qué sabemos realmente sobre Europa, las pruebas que apuntan a la existencia de un inmenso océano de agua líquida bajo su corteza helada y lo que esperan descubrir las misiones Europa Clipper de la NASA y JUICE de la Agencia Espacial Europea. Dos exploradores espaciales llamados a responder algunas de las preguntas más apasionantes de la ciencia actual: si este mundo oceánico reúne las condiciones necesarias para la vida y si estamos más cerca de encontrarla fuera de la Tierra.