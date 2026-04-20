Susana Díaz (UGT): "2026 es el año pico para conseguir una plaza en la administración"

Este lunes Más de Uno Valencia invita a Susana Díaz, responsable de Formación y Universidades de UGT Serveis Públics del País Valencià, que lidera un área con una larga trayectoria y que en el último año ha experimentado un importante impulso debido a la incorporación de nuevos recursos digitales, acuerdos con academias especializadas y una mayor presencia en redes sociales.

En un año que ya ha sido calificado como "el año pico" para conseguir una plaza en las diferentes administraciones públicas debido a la gran oferta, Díaz desgrana los diferentes servicios que ofrece el sindicato en materia de formación, así como las diferentes oportunidades actuales para acceder a la Función Pública y las ventajas para las personas afiliadas.