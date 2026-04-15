Escama "desembarca" en Cortes Valencianas elevando su propuesta de arroces y producto de la Marina Alta

Tras el éxito de su restaurante original en Jávea y su posterior desembarco en la zona de Cánovas en Valencia, Escama inaugura su tercer restaurante en Avenida Cortes Valencianas, 26, una de las zonas con mayor desarrollo urbano y hotelero de la ciudad.

El proyecto liderado por Juanmi Iborra, Fredy Zapater y Javier de Toro prosigue su recorrido con un nuevo y amplio establecimiento, que mantiene intacta la esencia original y que ya se encuentra abierto al público desde el pasado 23 de marzo.

Restaurante Escama Cortes Valencianas | Onda Cero Valencia

Tal y como explica este miércoles en Más de Uno Valencia Juanmi Iborra, el producto de la Marina Alta y los arroces serán protagonistas en una carta que aumenta la calidad en las materias primas para acercar su experiencia a las casas de los pescadores de la zona.

Cocas, arroces y producto del territorio

Mar y huerta se dan cita en una carta que mantiene muchas de las recetas: tapas para compartir, platos para disfrutar en grupo y una selección de arroces secos y melosos de primer nivel. A estos clásicos, también se suman incorporaciones como la pasta fresca, el secreto ibérico o los canelones.

Arroz de alcachofas y verduras de la huerta de Escama. | Onda Cero Valencia

Todo ello, acompañado de una bodega donde destacan vinos de las denominaciones de origen Valencia y Utiel-Requena y un menú del día por 15,90 euros.

Coca de espinacas de Escama. | Onda Cero Valencia

Una casa de pescadores en plena ciudad

Si la cocina es el alma del proyecto, el interiorismo de Escama es el hilo conductor que transporta al visitante directamente a la costa de Jávea. El nuevo espacio recrea la atmósfera de las casas de pescadores de la Marina Alta, con una estética luminosa, materiales naturales y referencias constantes al paisaje mediterráneo.