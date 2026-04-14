Alice Kellen, escritora: "Soy una nostálgica terrible"

Con una trayectoria consolidada y millones de lectores, la autora valenciana Alice Kellen presenta El Club del Olvido, una nueva novela cargada de emoción que recorre dos épocas para hablar de amistad, memoria y segundas oportunidades.

Este martes en Más de Uno Valencia, la escritora revela cómo ha evolucionado su manera de abordar el amor y las relaciones, y por qué ha querido poner el foco en la amistad masculina en esta ocasión. También reflexiona sobre una sociedad que, a su juicio, tiende a olvidar demasiado rápido.

Salto a la pantalla

Un éxito literario que no se limita a las páginas. Este año, varias de sus obras darán el salto a la pantalla, un proceso que vive con entusiasmo y cautela. Para la autora, lo importante sigue siendo lo mismo: que sus historias sigan conectando con los lectores.