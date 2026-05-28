Fundación Naturgy premia en su Certamen Tecnológico Efigy a la generación que impulsará el futuro de la energía

Fundación Naturgy ha dado a conocer los proyectos ganadores de la octava edición del Certamen Tecnológico Efigy, la iniciativa educativa con la que impulsa el talento joven y promueve la conciencia sobre la transición energética entre estudiantes de Educación Secundaria.

Ganadores

El proyecto EnergyFence del Institut Roquetes (Roquetes, Tarragona), con un sistema eólico modular fabricado con impresión 3D a partir de plástico, ha sido reconocido con el premio al ‘Proyecto más realizable’. Por otro lado, el proyecto Adiós a la cal con un imán del IES Jérica‑Viver (Jérica, Castellón), con un estudio experimental sobre la reducción de incrustaciones calcáreas mediante campos magnéticos, ha sido reconocido como el ‘Proyecto mejor comunicado’ y el premio al ‘Proyecto más innovador’ ha sido para el Colegio San Agustín (Calahorra, La Rioja), con Ebro verde agrofotovoltaico, que integra agricultura, generación fotovoltaica y valorización de residuos agrícolas en un modelo circular.

También, el Colegio Salesiano Santo Ángel (Avilés, Asturias), con el proyecto Speaking Nature, centrado en la monitorización de la calidad del aire urbano mediante sensores de bajo coste y visualización accesible de datos ambientales, ha recibido el ‘Áccesit al Proyecto mejor comunicado’.

Menciones

Además, el Certamen Tecnológico Efigy ha entregado dos menciones. La ‘Mención especial María del Rosario Heras’ al Colegio San Agustín (Calahorra, La Rioja), con Palas verdes, un proyecto sobre la fabricación de palas sostenibles para mini‑aerogeneradores urbanos a partir de residuos reciclados. Y la ‘Mención especial Ciudad de las Artes y las Ciencias’ al IES Profesor Martín Miranda (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife), con AgroFlare, un sistema autónomo para la detección temprana de incendios forestales basado en sensores ambientales y energías renovables.

Para María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, “el Certamen Tecnológico Efigy demuestra, una vez más, el enorme potencial del talento joven para contribuir a los grandes desafíos de nuestro tiempo. A través de proyectos como los que hemos visto en esta edición, los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que desarrollan una mirada crítica, creativa y comprometida con la construcción de un modelo energético más sostenible. Para Fundación Naturgy es esencial acompañar a estas nuevas generaciones, despertar vocaciones y acercarles a oportunidades profesionales con impacto, porque en su formación y en su capacidad de innovación está buena parte del futuro de la transición energética”.

Valencia, en el centro de la iniciativa

Tal y como explica este miércoles en Más de Uno Valencia Eva Buch, directora de Educación y Divulgación de Fundación Naturgy, la gala se ha celebrado fuera de Madrid por primera vez en su historia. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha acogido la final del Certamen como parte del programa “Sumando Energías por Valencia”, con el que Fundación Naturgy está contribuyendo a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA de 2024.

Más de 3.000 alumnos

La octava edición del Certamen Tecnológico Efigy ha contado con la participación de más de 3.000 alumnos de 3º y 4º de ESO procedentes de 35 centros educativos de toda España, que han presentado un total de 102 proyectos orientados a mejorar el planeta a través de la eficiencia energética.

El Certamen Tecnológico Efigy en cifras

El Certamen Tecnológico Efigy tiene como objetivo la promoción de los valores de la eficiencia energética y el fomento de las vocaciones tecnológicas desde edades tempranas, tratando de motivar y generar conciencia e interés por la energía, reforzando la capacidad de investigación de los jóvenes, despertando su curiosidad y su creatividad, y facilitando el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas.

Desde su creación, el Certamen ha contado con la participación de más de 14.800 alumnos de 151 centros educativos de 17 comunidades autónomas, que han desarrollado más de 500 proyectos sobre eficiencia energética. A través del programa Efigy Education, Fundación Naturgy ha acercado el conocimiento energético a más de un millón de personas desde 2018, consolidándose como un referente en educación energética.

El Certamen Tecnológico Efigy forma parte del Programa Efigy Education, con el que Fundación Naturgy ofrece un amplio catálogo formativo en el ámbito del cambio climático y las nuevas tecnologías energéticas, con más de un millón de personas beneficiadas desde 2018. Este programa cuenta con el reconocimiento y colaboración de instituciones de referencia en el ámbito de la educación y la investigación, como el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la FECYT, el ITJ y el CSIC.