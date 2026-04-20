El biogás en Europa: desarrollo, retos y lecciones para España

Ángela Sainz coordina desde 2018 la estrategia de comunicación de la EBA (Asociación Europea de Biogás), en una trayectoria marcada por más de una década de experiencia en el sector energético y su paso por distintas instituciones europeas. Especializada en comunicación y políticas de la Unión Europea, periodismo y traducción, aporta una visión internacional clave para entender el papel del biogás en el contexto actual.

Durante la entrevista en Más de uno Valencia, abordamos el grado de implantación del biogás obtenido mediante digestión anaerobia en Europa, una tecnología que lleva décadas desarrollándose en países como Alemania, Francia o Dinamarca, y que ha evolucionado hasta convertirse en una pieza relevante dentro del mix energético renovable.

También analizamos si existen precedentes en Europa de conflictos o preocupaciones sociales vinculadas a estas instalaciones, especialmente en relación con posibles molestias o afecciones a la salud de las poblaciones cercanas. En este sentido, la experiencia europea muestra que, si bien han existido debates puntuales, estos suelen abordarse mediante regulación, planificación y diálogo con el territorio.

Uno de los puntos clave es la situación en España, donde la oposición a nuevas plantas ha ganado visibilidad en los últimos años. Según la perspectiva europea, factores como la falta de información, la percepción del impacto local o el momento de desarrollo del sector pueden influir en este fenómeno.

Por último, repasamos las ventajas que el biogás y el biometano han aportado en los países donde llevan décadas implantados: desde la gestión eficiente de residuos hasta la generación de energía renovable, la reducción de emisiones y el impulso a economías rurales.