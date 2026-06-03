La innovación cosmética mira al Amazonas en busca de nuevos ingredientes

La compañía especializada en dermocosmética Sesderma ha ampliado su línea SESCACAY con el lanzamiento de dos nuevos productos: un sérum facial rejuvenecedor y un sérum fortificante para uñas. Ambos incorporan aceite de cacay, un ingrediente procedente del Amazonas colombiano que ha ganado protagonismo en el sector cosmético por su composición rica en compuestos como vitamina E, ácido linoleico, escualeno y retinol de origen natural.

El aceite de cacay se utiliza en formulaciones destinadas al cuidado de la piel por su capacidad para contribuir a la hidratación, la protección frente al estrés oxidativo y el mantenimiento de la barrera cutánea. Con estas nuevas incorporaciones, la gama amplía sus aplicaciones más allá del cuidado facial, incluyendo también un tratamiento específico para fortalecer y mejorar el aspecto de las uñas. Los nuevos productos se suman así a una tendencia creciente en la industria cosmética que apuesta por ingredientes naturales respaldados por la investigación dermatológica.