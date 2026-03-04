SEMANA DE LA MUJER

Impulsar el talento femenino para liderar la transición energética

En la Semana de la Mujer ponemos el foco en el impulso del talento femenino en ámbitos estratégicos como la ciencia, la tecnología y la energía

Hablamos con Eva Buch, directora de Educación y Divulgación de Fundación Naturgy, para conocer de cerca el programa Efigy Girls, una iniciativa que fomenta las vocaciones STEAM en clave de género e inclusión, y que en la Comunitat Valenciana cobra especial relevancia tras la DANA de 2024

ondacero.es

Valencia |

Desde 1992, Fundación Naturgy trabaja en tres grandes ejes —energía y medio ambiente, acción social y educación y divulgación— con el objetivo de contribuir a una transición energética justa, sostenible y con igualdad de oportunidades. En este contexto nace Efigy Girls, un programa que acerca las disciplinas STEAM a niñas desde edades tempranas, incluso antes de Secundaria, para despertar vocaciones sin que los estereotipos de género condicionen sus decisiones futuras. A través de retos vinculados a ciudades sostenibles, energía verde o nueva movilidad, las participantes descubren cómo la ciencia y la tecnología impactan directamente en su entorno y en la construcción de un mundo más eficiente y responsable.

Buch subraya que el talento femenino es imprescindible en el proceso de transformación energética que estamos viviendo. Sin embargo, persisten barreras culturales y sociales que frenan la presencia de mujeres en sectores STEAM. Iniciativas como Efigy Girls buscan reducir esa brecha ofreciendo referentes, acompañamiento y experiencias prácticas que refuercen la confianza. En la Comunitat Valenciana, además, el programa se integra en el plan “Sumando Energías por Valencia” tras la DANA, llevando apoyo y oportunidades a centros educativos afectados. El mensaje es claro: la transición energética solo será verdaderamente justa si cuenta con todo el talento, sin sesgos ni exclusiones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer