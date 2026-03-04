Impulsar el talento femenino para liderar la transición energética

Desde 1992, Fundación Naturgy trabaja en tres grandes ejes —energía y medio ambiente, acción social y educación y divulgación— con el objetivo de contribuir a una transición energética justa, sostenible y con igualdad de oportunidades. En este contexto nace Efigy Girls, un programa que acerca las disciplinas STEAM a niñas desde edades tempranas, incluso antes de Secundaria, para despertar vocaciones sin que los estereotipos de género condicionen sus decisiones futuras. A través de retos vinculados a ciudades sostenibles, energía verde o nueva movilidad, las participantes descubren cómo la ciencia y la tecnología impactan directamente en su entorno y en la construcción de un mundo más eficiente y responsable.

Buch subraya que el talento femenino es imprescindible en el proceso de transformación energética que estamos viviendo. Sin embargo, persisten barreras culturales y sociales que frenan la presencia de mujeres en sectores STEAM. Iniciativas como Efigy Girls buscan reducir esa brecha ofreciendo referentes, acompañamiento y experiencias prácticas que refuercen la confianza. En la Comunitat Valenciana, además, el programa se integra en el plan “Sumando Energías por Valencia” tras la DANA, llevando apoyo y oportunidades a centros educativos afectados. El mensaje es claro: la transición energética solo será verdaderamente justa si cuenta con todo el talento, sin sesgos ni exclusiones.