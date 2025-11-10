Cultura

Gregorio Muelas regresa con Caos II: La templanza del emperador

El escritor, historiador y librero saguntino continúa la saga sobre Constantino el Grande tras el éxito de la primera parte

ondacero.es

Valencia |

Tras el éxito de la primera entrega y después de dos años de escritura y muchos más de investigación, el escritor, historiador y librero saguntino, Gregorio Muelas, regresa con "Caos II: La templanza del emperador".

Uno de los periodos más desconocidos

Se trata de una de las pocas, o únicas, obras literarias que se sitúan en el siglo IV d.C, durante uno de los periodos más convulsos y desconocidos de la Antigua Roma y que narra la historia de Constantino el Grande, uno de los personajes más trascendentales de la Historia y cuya impronta llega hasta nuestros días.

Aventuras, batallas y misterio

Aventuras, grandes batallas, misterio e intrigas políticas y palaciegas, incluso un toque de erotismo es lo que, según el autor, van a encontrar los lectores en esta segunda segunda parte que ya se encuentra disponible: "Poner negro sobre blanco, arrojar luz sobre la sombra, ese es mi empeño al asumir este apasionante reto".

