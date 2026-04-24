De Grecia a Valencia: MAMMA MIA! El Musical revoluciona el Olympia

MAMMA MIA! El Musical aterrizó en Valencia el pasado 11 de abril y la propuesta llega para quedarse hasta el 28 de junio en el Teatro Olympia con una nueva versión de uno de los espectáculos más representados del mundo: más de 65 millones de espectadores de todo el globo lo han disfrutado.

Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical

La obra está basada en los 23 grandes éxitos de ABBA, como “Dancing Queen”, “Gimme Gimme Gimme” o “Chiquitita”, entre otros, y ha sido galardonado como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

Sophie y Sam

Este viernes en Más de Uno ValenciaGina Gonfaus y Marc Parejo, que interpretan a Sophie y a Sam en el musical, relatan cómo ha recibido la capital del Turia la propuesta y comparten los mejores momentos y anécdotas vividas durante la función en Valencia.