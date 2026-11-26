Fem Taula continúa tejiendo su red de mujeres de la gastronomía valenciana. El restaurante Amancaes acogió este miércoles 25 de noviembre la novena edición de una iniciativa que, desde 2024, reúne a diez profesionales de distintos ámbitos del sector alrededor de una mesa para compartir experiencias, inquietudes y reflexionar sobre el presente y el futuro de la gastronomía. Una cita que, en esta ocasión, ha tenido lugar en torno a la cocina peruana y a un proyecto que conecta la tradición gastronómica de Perú con el producto y la despensa valenciana.

Impulsado por la periodista especializada en gastronomía y responsable de comunicación y PR Silvia Ruiz de la Prada Sanchis, Fem Taula nació con el propósito de generar un espacio de encuentro entre mujeres que desarrollan su actividad en distintos ámbitos de la gastronomía. Desde la cocina y la sala hasta la comunicación, la producción, la distribución, el diseño o el emprendimiento, el proyecto busca dar visibilidad a sus trayectorias y crear vínculos entre profesionales que, en muchas ocasiones, comparten inquietudes y desafíos.

Silvia Ruiz de la Prada Sanchis, fundadora de Fem Taula | Patricia Vargas

En esta novena edición, la mesa reunió a Begoña Perpiñá, periodista de Onda Cero; Noema Ortí, fundadora de Vermut & Aperitivo Carmeleta; María Marín, nutricionista y fundadora de Epigenza, centro ubicado en Carlet que integra también una casa de comidas con menús saludables; Cristina Guillén, jefa de cocina de La Chata Ultramarinos; Carla Rodrigo Cervera, directora de arte y set designer, además de cofundadora de Pipeta. Culinary Experience Studio; Mila González, copropietaria del obrador Andrea Forte, en Meliana; Mari Carmen Bañuls, empresaria, cofundadora y directora general de Arrop Grup Gastronòmic, -entre los que destaca Ricard Camarena Restaurant-; María Amparo Nacher, chef y propietaria del restaurante Xaruga; Blanca Martí, periodista y creadora audiovisual; y Giullina Espinosa, jefa de sala de Amancaes.

Maria Amparo Nacher, Begoña Perpiñá y Carla Rodrigo | Patricia Vargas

“Tener la suerte de sumar una nueva edición a la trayectoria de Fem Taula me llena de orgullo y satisfacción. Ver cómo sigue tomando forma el propósito que dio origen a este proyecto, -dar voz y visibilidad a mujeres vinculadas a la gastronomía, independientemente de su pasión o profesión-, es una auténtica maravilla. Y hacerlo rodeada de mujeres tan únicas, con tanto que aportar y compartir, lo hace todavía más especial. Ojalá esto tan solo sea el principio”, señala Silvia Ruiz de la Prada, fundadora de Fem Taula.

La elección de Amancaes como escenario de esta edición ha permitido acercar Fem Taula a una cocina con identidad propia. El restaurante es el único establecimiento peruano de València que cuenta con el sello «Auténtica Cocina Peruana», otorgado por la Universidad San Ignacio de Loyola en convenio con PROMPERÚ y con el respaldo de Marca Perú. Al frente del proyecto se encuentra el chef Eduardo Ferré, que propone un recorrido por la diversidad gastronómica del Perú a través de una cocina que incorpora también ingredientes y productos de la despensa valenciana.

Nueve ediciones, una comunidad que sigue creciendo

Lo que comenzó en marzo de 2024 como una conversación entre diez mujeres alrededor de una mesa con motivo del Día Internacional de la Mujer se ha convertido, dos años después, en una comunidad formada por cerca de un centenar de profesionales vinculadas a la gastronomía. Desde su primera edición oficial en septiembre de 2024 en Bar Tonyina, Fem Taula ha recorrido distintos espacios de València y ha ampliado progresivamente su red de participantes.

Bluebell Coffee, Maestro Bar, Bodega Anyora, Bar Tonyina, Somos Raro, Clem Café y Cocleque han sido algunos de los escenarios de este recorrido, que el pasado verano dio un paso más con su octava edición en Barriga, en Castellón. Aquella cita supuso la primera vez que el proyecto salía de la ciudad de València para acercarse a otras profesionales de la provincia y reafirmar su voluntad de extender esta comunidad por toda la Comunitat Valenciana.

Entre ambas etapas, el pasado mes de junio, Fem Taula celebró también su primer gran reencuentro en Veneno House, donde reunió a más de medio centenar de mujeres que habían formado parte de las distintas ediciones. Una cita para volver a sentarse juntas, compartir lo vivido y celebrar los vínculos que han ido creciendo alrededor del proyecto.

Cada edición mantiene el mismo formato: diez mujeres se reúnen alrededor de una mesa y, al finalizar, pasan el testigo a otras diez profesionales. Una cadena de encuentros que permite descubrir nuevas trayectorias, conectar distintas generaciones y disciplinas y seguir ampliando una red que no entiende de etiquetas ni de fronteras profesionales.

Con esta novena edición, Fem Taula continúa consolidándose como un espacio de conversación y reconocimiento del talento femenino en la gastronomía. Una iniciativa que nació en Valencia y que hoy mira al conjunto del territorio, convencida de que compartir experiencias, generar vínculos y dar visibilidad a quienes forman parte del sector también contribuye a construir su presente y su futuro.