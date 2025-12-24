Cocleque cumple un año y se cuela entre los restaurantes imprescindibles de Valencia

En solo doce meses, Cocleque ha pasado de ser una nueva apertura en el Cabanyal a convertirse en uno de los nombres propios de la escena gastronómica valenciana. El restaurante, liderado en cocina por Adrià Inglés junto a Víctor Fraguas y Doina Hmaruc al frente del proyecto, celebra su primer aniversario sumando un hito importante: su incorporación al Anuario Guía Hedonista 2026, una de las publicaciones de referencia del sector en València.

Adrià Ingés, Víctor Fraguas y Doina Hmaruc | Cocleque

Este reconocimiento llega en un momento clave para un proyecto que nació con la intención de huir de etiquetas y construir una cocina personal, emocional y en constante movimiento. En Cocleque, el producto valenciano convive con sabores aprendidos en viajes, técnicas de distintas culturas y una narrativa culinaria que apela a la memoria y a la sorpresa.

Stracciatella con bonito, chutney de piña y maíz frito | Cocleque

La evolución ha sido una de sus señas de identidad desde el primer día. Con una carta que se renueva cada cuatro meses, el restaurante ha ido afinando su propuesta hasta alcanzar una madurez que se refleja en platos donde tradición y creatividad dialogan con naturalidad. Esa capacidad de reinventarse sin perder esencia es, precisamente, uno de los aspectos que ha conectado tanto con el público como con la crítica.

Más allá del reconocimiento editorial, este primer aniversario también sirve para poner en valor el respaldo de una clientela fiel y de un sector que ha acompañado el crecimiento del proyecto desde sus inicios. Cocleque encara ahora su segundo año con la misma filosofía con la que abrió sus puertas: cocina honesta, espíritu inquieto y ganas constantes de seguir sorprendiendo, plato a plato.

Porque si algo deja claro este primer año es que Cocleque no ha llegado para cumplir una moda, sino para construir un camino propio dentro de la gastronomía valenciana.