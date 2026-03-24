Música

La cantaora Argentina vuelve a Valencia con su flamenco más internacional y emocionante

La artista andaluza actuará el 27 de marzo en el Teatre Martín i Soler tras consolidar su éxito con nuevos discos y premios

ondacero.es

Valencia |

La escena flamenca vuelve a brillar en Valencia con el regreso de la cantaora Argentina. La artista onubense regresa el próximo 27 de marzo al Teatre Martín i Soler, en el marco del ciclo Flamenco 2025/2026, con su espectáculo "Flamenco por Cantaora".

Tras su aclamado paso por el Palau de les Arts Reina Sofía, Argentina regresa con una propuesta renovada que refleja su evolución artística y su apertura a nuevos sonidos. Su disco "Mi idilio con La Habana" supone un viaje musical que conecta el flamenco con la tradición cubana y que es toda una fusión con el son cubano, la salsa y el bolero.

Dos nominaciones a los Grammy

Con dos nominaciones a los Latin Grammy y reconocimientos como el de Hija Predilecta de Huelva, la cantaora vive uno de los momentos más destacados de su carrera. El concierto en Valencia será una oportunidad única para disfrutar de su voz, considerada una de las más completas del flamenco actual, en un espectáculo que promete intensidad, emoción y una profunda conexión con el público.

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