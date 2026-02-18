Alquiler Seguro urge a movilizar el alquiler residencial ante el récord de población en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana vive un momento de fuerte dinamismo demográfico que está tensionando al máximo su mercado del alquiler. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE), la región es la primera autonomía en crecimiento relativo de población, tras sumar más de 100.000 nuevos habitantes en el último año. Sin embargo, esta expansión no ha ido acompañada de un aumento equivalente en la oferta de vivienda en alquiler residencial.

A pesar de contar con un parque de más de 3,2 millones de inmuebles, el stock destinado al alquiler de larga duración se ha reducido un 5,3% en el último ejercicio, situándose en 80.813 viviendas. La provincia de Valencia es la que más oferta pierde en términos absolutos, mientras que Castellon registra el mayor descenso porcentual. Alicante, por su parte, mantiene un mercado algo más resiliente, aunque también en retroceso.

Competencia récord y precios en máximos

La consecuencia directa de esta contracción es una presión de demanda histórica: 84 personas interesadas por cada vivienda en un plazo medio de diez días, frente a las 10 que se registraban en 2019. En la provincia de Valencia, la cifra asciende a 104 interesados por inmueble.

El desequilibrio ha elevado el precio medio regional hasta los 1.033 euros mensuales. Valencia alcanza los 1.129 euros, Alicante supera ya los 1.000 euros y Castellón se sitúa en 725 euros. El esfuerzo financiero de los inquilinos ha llegado al límite: el 34% de los ingresos se destina al pago del alquiler en el conjunto de la región, porcentaje que sube al 36% en Valencia, según el Observatorio del Alquiler de 2024.

Morosidad al alza y llamada a la profesionalización

A esta situación se suma el aumento de la morosidad. Según el estudio del Observatorio del Alquiler, la deuda media por impago en la Comunidad Valenciana ha crecido un 27,5% desde 2019, alcanzando los 6.680 euros en 2024, y superando los 7.300 euros en la provincia de Valencia.

En este contexto, David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, defiende en el podcast que acompaña esta información que “el reto es movilizar el stock mediante un marco de confianza”. A su juicio, la profesionalización, la seguridad jurídica y las garantías de cobro son claves para que el pequeño propietario —que representa más del 93% de los arrendadores— vuelva a apostar por el alquiler de larga duración.

“Incentivar y no penalizar es el camino para recuperar oferta y dar estabilidad al mercado”, concluye Caraballo.