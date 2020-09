Puig no comparte que todos los niños se vayan a contagiar durante el curso como afirma Díaz Ayuso

La vuelta al cole preocupa a las familias y en cuanto a la apertura de los centros educativos el president de la Generalitat Ximo Puig ha reiterado que no hay alternativa a la presencialidad puesto que la educación está vinculada a la socialización Insiste en que los centros educativos de la Comunitat Valenciana están en disposición de garantizar la mayor seguridad posible y no comparte las valoraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que todos los niños se contagiarán de Covid durante el curso. Reitera que la no presencialidad en los centros educativos también tiene efectos negativos y no se puede permitir que la actual generación salga lastrada por la pandemia.

El president de la Generalitat Ximo Puig ha vuelto a defender el estado de las autonomías. Considera deleznable la actitud de algunos presidentes autonómicos que atacan al Gobierno Central e insiste es el momento de que todas las comunidades trabajen unidas. Puig aboga por reforzar todos los espacios multilaterales, como el Senado, y hacer un cambio de dinámica para acabar con las divergencias de las comunidades autónomas. Afirma que las Comunidades Autónomas deben mejor la colaboración entre ellas pero cree que en los últimos meses debido a la crisis sanitaria se hecho el mayor ejercicio de cogobernaza de España de los últimos años.

En cuanto a la posibilidad que el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha dado a las Comunidades Autónomas para poder declarar, si fuera necesario, el estado de alarma en sus territorios el president de la Generalitat Ximo Puig afirma que lo hará si es necesario en la Comunitat. Cree que volver a un confinamiento global del territorio nacional no tiene sentido. Afirma que ahora se siente reforzado para poder restringir la movilidad ante una situación de emergencia máxima.

De cara a los próximos meses Puig ha afirmado que es importante que se adelante la vacunación de la gripe a octubre, considera que se ha aprendido de la pandemia en los últimos meses lo que ha favorecido que la Comunitat esté mucho más preparada respecto a su inicio en marzo .