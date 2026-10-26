Onda Trending, capítulo 72: Halloween para los adolescentes de 35 años

En el capítulo 72 de Onda Trending repasamos algunas de las propuestas más interesantes para disfrutar de la noche más terrorífica del año, tanto en casa como fuera de ella.

En el apartado cinematográfico, recomendamos tres títulos para los amantes del género: Obsession, el reinicio de Resident Evil y 28 años después: El templo de los huesos. Además, descubrimos los planes que ofrece Valencia para Halloween, desde el pasaje del terror inmersivo Proyecto Eclipse, en Benicalap, hasta la velada musical Jazz & Stars Halloween del Only YOU Hotel y las rutas de CaminArt por los misterios, crímenes y episodios más oscuros de la historia de la ciudad.