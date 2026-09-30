¿Puede una casa cuidar de nuestra salud? Valencia acoge ‘arch&well’, un encuentro que une arquitectura, movimiento y bienestar

Pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados y, sin embargo, pocas veces pensamos en la vivienda como un elemento que puede influir directamente en nuestra salud y bienestar. Con esta premisa nace arch&well, un encuentro que se celebrará el próximo 17 de octubre en Valencia para explorar la conexión entre arquitectura, movimiento, alimentación y cuidado personal.

La iniciativa está impulsada por E6A Arquitectos y Belati Studio, en colaboración con PORCELANOSA, y tendrá lugar en el espacio de PORCELANOSA Valencia, en la calle Jorge Juan, 21. La jornada, de aforo limitado, se desarrollará de 9:30 a 13:30 horas y propone una experiencia alejada del formato habitual de una jornada profesional.

La mañana comenzará con una sesión de pilates dirigida por Diana Belati, fundadora y directora de Belati Studio, seguida de un brunch saludable y un encuentro con diferentes voces expertas. Entre ellas estará Irene Soriano, arquitecta y directora de E6A, que abordará la arquitectura del bienestar aplicada a viviendas premium. También participarán Nacho Gil, CEO de ENUE, para hablar de construcción eficiente y estándar Passivhaus, y representantes de PORCELANOSA Valencia, que compartirán su visión sobre diseño, materiales y construcción sostenible.

Cuando la arquitectura también cuida

Para E6A, el bienestar de una vivienda no depende únicamente de la estética. Su planteamiento parte de decisiones técnicas que pueden determinar cómo descansamos, nos concentramos o nos sentimos en nuestro propio hogar.

La orientación bioclimática, la entrada de luz natural, la calidad del aire interior, el aislamiento térmico y acústico o la elección de materiales naturales y de bajo impacto son algunos de los elementos que forman parte de esta visión de la arquitectura del bienestar.

“Diseñamos espacios donde las personas viven, descansan y crecen. Por eso nos parece natural hablar de arquitectura y de salud en la misma frase”, explica Irene Soriano, arquitecta y directora de E6A. “La luz que entra en una casa o el aire que se respira en ella influyen en el día a día tanto como cualquier hábito”.

El propio estudio de E6A está concebido bajo principios de arquitectura biofílica y aplica soluciones como revestimientos de mortero de base corcho, capaces de contribuir a la regulación térmica y al aislamiento acústico, además de aportar texturas naturales.

La filosofía del estudio se resume en una idea: “El lujo está en cómo te sientes al habitar un espacio”. Para conseguirlo, E6A combina arquitectura, metodología BIM, simulaciones energéticas y visualización 3D para anticipar el comportamiento de las viviendas antes de su construcción.

Tres miradas sobre el bienestar

‘arch&well’ reúne tres ámbitos que habitualmente se abordan por separado: arquitectura, movimiento y diseño. E6A aporta la perspectiva de la arquitectura del bienestar; Belati Studio, su experiencia en torno al movimiento y el cuidado personal; y PORCELANOSA Valencia, el espacio y su conocimiento sobre materiales, diseño y construcción.

La experiencia está especialmente dirigida a personas que estén valorando diseñar o construir un nuevo hogar y que compartan un interés por el bienestar, la arquitectura y el estilo de vida.