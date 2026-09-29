Fundació Novaterra i Caixa Popular reuneixen a València empreses i organitzacions compromeses amb la innovació i l’impacte social

Pot una empresa innovar i, al mateix temps, transformar la vida de les persones? Aquesta és una de les preguntes que estarà damunt la taula el pròxim 15 d’octubre a Las Naves, a València, durant «InNOVAció amb Propòsit», una jornada impulsada per Fundació Novaterra, amb la col·laboració de Caixa Popular.
L’encontre reunirà empreses, entitats socials i organitzacions de la Comunitat Valenciana que treballen per generar un impacte positiu. La jornada servirà també d’escenari per al lliurament dels Premis «Impacte Inspirador», uns guardons que posen el focus en projectes i trajectòries que demostren que la innovació també pot mesurar-se en termes d’oportunitats, inclusió i transformació social.
En aquesta edició s’han presentat 21 candidatures repartides en set categories, que inclouen l’emprenedoria en l’economia social, el talent jove, la resposta a la DANA, l’ocupació verda i la inclusió, la diversitat, la inclusió laboral i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, així com un premi honorífic a una trajectòria de compromís social.
Les candidatures seran valorades d’acord amb tres criteris: transformació i impacte, innovació i capacitat d’inspiració. En les pròximes setmanes es coneixeran les finalistes i els projectes guanyadors es faran públics durant l’acte del 15 d’octubre.
La jornada inclourà també la presentació de casos reals d’innovació social, una taula redona i un espai de networking per a facilitar noves connexions i aliances entre empreses i entitats.
En aquest sentit, «InNOVAció amb Propòsit» vol anar més enllà del discurs sobre responsabilitat social i mostrar experiències d’organitzacions que ja han incorporat l’impacte social a la seua manera de fer.