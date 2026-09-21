Onda Trending, capítulo 69: La bola

Este lunes Onda Trending da voz a Amor Mampel Castell, artista valenciana y creadora de La Bola, un proyecto que fusiona arte, música, moda y comunidad. Mampel habla de sus raíces mediterráneas, de su manera de entender la creación artística y de La Vida del Guerrero, su última serie sobre seda natural, inspirada en el movimiento, las etapas de la vida y el camino personal.

Además, descubrimos qué prepara para su exposición del 25 de septiembre en Ruzafa, la importancia de Valencia en su universo creativo y el sueño de construir una comunidad alrededor del arte.