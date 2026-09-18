De la defensa al agua: la innovación valenciana que ya está cambiando nuestro día a día

Seguridad, defensa, emergencias y aeroespacial. Sectores que pueden parecer lejanos, pero que están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana gracias a la tecnología y la innovación.

¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a anticipar una emergencia? ¿Qué tienen que ver los nuevos materiales aeroespaciales con la industria valenciana? ¿Puede un exoesqueleto reducir la fatiga de quienes intervienen en situaciones críticas? ¿Y cómo puede la tecnología contribuir a garantizar la seguridad del agua o recuperar materiales de las baterías?

Son algunos de los retos que ya están abordando empresas e institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana.

En este programa especial de Comunitat Valenciana en la Onda hablamos con Fernando Saludes, presidente de REDIT, sobre innovación, industria y las oportunidades que se abren en sectores estratégicos para Europa.

La tecnología como respuesta a nuevos retos

Europa está reforzando sus capacidades en ámbitos como la defensa y la seguridad, y la inversión en investigación y desarrollo tecnológico está creciendo. Pero el impacto de esta innovación va mucho más allá de estos sectores.

La tecnología permite desarrollar soluciones para prevenir riesgos, proteger infraestructuras, mejorar la respuesta ante emergencias, optimizar el uso del agua o crear materiales más ligeros, resistentes y sostenibles.

El REDIT Summit 2026 pondrá precisamente el foco en estas conexiones y mostrará proyectos desarrollados conjuntamente por empresas e institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana.

Entre ellos hay soluciones basadas en inteligencia artificial, nuevos materiales, textiles técnicos, exoesqueletos, tecnologías para la seguridad del agua o sistemas de reciclaje de baterías.

Innovación que nace de la colaboración

REDIT reúne a 11 institutos tecnológicos y actúa como punto de conexión entre el conocimiento y las necesidades reales de las empresas.

La colaboración es, de hecho, una de las claves para que la investigación termine convirtiéndose en tecnología aplicable y oportunidades para la industria.

De todo ello hablamos durante los 25 minutos de este especial, en una conversación que también aborda el papel de las pymes, las oportunidades que ofrecen los fondos europeos y los retos que marcarán la próxima década.

La cita: REDIT Summit 2026

El próximo 7 de octubre, CaixaForum València acogerá una nueva edición del REDIT Summit, con empresas, expertos, representantes del ecosistema de innovación y los once institutos tecnológicos de REDIT.

Una jornada para conocer casos reales, debatir sobre el futuro de la industria y, sobre todo, generar nuevas oportunidades de colaboración.

Escucha aquí el programa especial completo de Comunitat Valenciana en la Onda y descubre cómo la innovación que hoy parece propia de sectores estratégicos puede terminar formando parte de nuestra vida cotidiana.

REDIT Summit 2026 | 7 de octubre | CaixaForum València | Inscripciones abiertas en reditsummit.com | Aforo limitado.