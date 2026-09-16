PROYECTOS

Fundació Despierta Sonrisas: acompanyar per obrir noves oportunitats

La Fundació Despierta Sonrisas treballa amb xiquets, xiquetes i famílies per oferir-los suport educatiu, emocional i personal, amb l’acompanyament com a eina per generar noves oportunitats

ondacero.es

Valencia |

Acompanyar, escoltar i donar eines per créixer. Amb aquest objectiu treballa la Fundació Despierta Sonrisas, una entitat que desenvolupa diferents programes dirigits a xiquets, xiquetes i famílies que necessiten suport en el seu dia a dia.

Projectes com Refuerza, Sonríe o l’Escola de Famílies permeten abordar les dificultats des d’una perspectiva integral, que va més enllà dels estudis i les notes. L’entitat posa també el focus en el benestar emocional, les habilitats socials i el desenvolupament personal dels menors, aspectes fonamentals per afavorir la seua autonomia i les seues oportunitats de futur.

En aquesta tasca, el voluntariat té un paper essencial. Les persones voluntàries contribueixen a fer possible els diferents projectes i poden aportar el seu temps, coneixements o simplement les ganes d’acompanyar i ajudar.

Despierta Sonrisas convida també la ciutadania a conéixer els seus projectes i a col·laborar amb una iniciativa que té com a eix principal acompanyar les persones i generar oportunitats per als xiquets, les xiquetes i les seues famílies.

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