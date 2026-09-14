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Onda Trending, capítulo 68: De todas las hadas, las intoxicadas

Amira Fernández analiza el fenómeno "Off Campus", una serie que ha conquistado las redes reivindicando algo que parecía revolucionario: hombres que comunican, mujeres que se apoyan y relaciones que no necesitan toxicidad para enganchar

ondacero.es

Valencia |

¿Qué pasa cuando una serie romántica decide quitarle el drama tóxico al amor y, contra todo pronóstico, funciona? Off Campus se ha convertido en uno de los fenómenos virales del momento gracias a una fórmula que parece sencilla pero resulta casi revolucionaria: personajes que hablan de lo que sienten, hombres que se preocupan por el placer y el bienestar de sus parejas, amistades femeninas sin rivalidades y relaciones que no necesitan celos, manipulaciones ni ocho temporadas de idas y venidas para resultar apasionantes.

Este lunes en Onda Trending, las "hadas intoxicadas" analizan por qué esta historia de universitarios, hockey, música y romances está funcionando como una especie de “sanación colectiva” para toda una generación acostumbrada a confundir intensidad con amor.

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