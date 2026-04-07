'Junts i juntes després de la inundació': un llibre amb testimonis de xiquets afectats per la DANA

'Junts i juntes després de la inundació' és un llibre infantil sobre "la fortalesa, esperança i comunitat" tal com es descriu en la seua portada. L'organització Olamaid ha confeccionada esta història a partir de les vivències, testimonis i dibuixos de més de 50 famílies de Rudersberg (Alemanya) i Sedaví, comunitats que van viure inundacions en el 2024.
A través de tallers i dibuixos realitzats en l'Escola d’Estiu 2025 de Sedaví, els xiquets i xiquetes van compartir la seua experiència.Terapeutes, educadors i voluntariat van convertir tots estos elements en històries que han donat forma a este llibre que explica què són les inundacions, per què ocorren i com poden protegir-se a si mateixos i als altres.
El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sedaví ha servit de connexió entre l'organització alemanya Olamaid i les famílies que han participat . "La teràpia narrativa ha demostrat ser una eina terapèutica eficaç en l'elaboració emocional del trauma, funciona com un vehicle segur entre l'experiència real i el món simbòlic sent a més que s'adapta molt bé a la seua manera de pensar, jugar i contar històries", afirma la coordinadora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sedaví, Mar Pérez.
Els llibres, impresos gràcies a la col·laboració de Caixa Popular i la Diputació de València, es repartiran en els centres escolars del municipi. A més, es realitzaran 24 tallers, impartits per Olamaid i Psicòlogs Sense Fronteres, en els quatre centres de primària dirigits per a l'alumnat de tercer a sisé de primària.