Onda Cero Valencia se suma al inicio del nuevo curso escolar con un programa especial de Comunitat Valenciana en la Onda que se ha emitido este martes 8 de septiembre en directo desde el CEIP Tomás de Montañana de Valencia.

Programa especial | Ondacero

A partir de las 14:30 horas, el equipo del programa se ha desplazado hasta el centro educativo para vivir de cerca la vuelta a las aulas y conocer cómo afrontan este nuevo curso sus principales protagonistas: alumnos, familias y profesores.

Con la participación del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, que nos ha hablado de los principales retos y novedades a los que se enfrenta el sistema educativo valenciano ante el inicio de este nuevo curso escolar.

Comunitat Valenciana en la onda desde el CEIP Tomás de Montañana en el inicio del curso | Ondacero

La vuelta al colegio ha sido el eje de esta emisión que ha permitido poner sobre la mesa cuestiones como la adaptación de los alumnos, el papel de las familias, los nuevos proyectos de los centros y los desafíos a los que se enfrentan profesores y estudiantes durante el curso.

Comunitat Valenciana en la onda desde el CEIP Tomás de Montañana en el inicio del curso | Ondacero

Con esta programación especial, Onda Cero vuelve a llevar la radio al territorio para acercar a sus oyentes los temas que forman parte de la actualidad y del día a día de los valencianos, en esta ocasión con la educación como protagonista.

Colabora: Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.