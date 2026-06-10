Alumnos del IES Nº1 ganan el premio “Sembrar Futur” con proyectos sobre transición energética

El IES Nº1 celebró el pasado miércoles el acto de entrega de los premios “Sembrar Futur”, impulsados por la Fundación La Nou y con la colaboración de Caixa Popular, una iniciativa que reconoce proyectos capaces de mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el vínculo con el entorno.

En la categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos, el centro obtuvo un destacado resultado al lograr tanto el primer premio como un accésit gracias a dos trabajos desarrollados por alumnos de 1º de Bachillerato. Ambos proyectos abordaron cuestiones relacionadas con la energía y la transición energética, partiendo del debate generado en la comarca ante la posible instalación de macroplantas fotovoltaicas y de biogás.

El acto contó con la presencia de representantes de Caixa Popular, la Fundación La Nou y Sapiens Energía, además del presidente de una comunidad energética de Requena. Su participación puso de relieve la importancia de la colaboración entre entidades sociales, financieras y educativas para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.

Los estudiantes destacaron el valor de la experiencia, que les permitió profundizar en la realidad de su entorno mediante un trabajo de investigación basado en entrevistas y el contacto directo con personas implicadas en el sector energético. El reconocimiento recibido supone un importante estímulo para continuar desarrollando proyectos científicos y tecnológicos vinculados a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la conservación de los recursos en el medio rural.