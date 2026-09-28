Onda Trending, capítulo 70: La bola negra

Este lunes Onda Trending aborda La bola negra, la esperada película de Los Javis, protagonizada por Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Natalia de Molina, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente, que además supone el debut cinematográfico de este último, también responsable de “La nieve”, la canción principal de la película.

Federico García Lorca

La cinta parte de una obra inacabada que Federico García Lorca comenzó a escribir en 1936 y construye un relato en tres épocas —1932, 1937 y 2017— sobre el deseo, la represión, la memoria y el miedo al rechazo. El título hace referencia a aquel sistema de votación mediante bolas blancas y negras utilizado en clubes y sociedades privadas: una sola bola negra podía significar el rechazo.

Y ese símbolo se convierte en el corazón de una película que mira al pasado para hablar también del presente, de las historias que fueron silenciadas y de cuánto hemos cambiado —y cuánto queda todavía por cambiar—.