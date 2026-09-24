El cirujano Pedro Cavadas vuelve a denunciar vídeos falsos con su imagen vendiendo productos: "Es una estafa en toda regla"

El doctor valenciano Pedro Cavadas, conocido cirujano reconstructivo, ha alertado este miércoles de la difusión en Internet y redes sociales de vídeos falsos en los que se suplanta su identidad para promocionar productos de salud, belleza y bienestar, en pastillas, cremas y otros tratamientos con supuestamente efecto "milagroso". En estas piezas audiovisuales, elaboradas mediante técnicas de manipulación digital e inteligencia artificial, se utiliza la imagen y una recreación de su voz.

Este jueves en Comunitat Valenciana en la Onda el doctor Cavadas explica que no es la primera vez que denuncia la difusión de este tipo de contenidos falsos, aunque en este último caso, relata, las imágenes cuentan con un realismo mucho superior. El profesional insiste en que "no recomienda, comercializa ni guarda relación con ninguno de estos productos" y "ni él ni su Clínica Cavadas venden a través de internet pastillas, cremas o tratamientos de este tipo, ni han autorizado el uso de su imagen, voz, nombre o prestigio profesional para su promoción".

Riesgo para la salud

El valenciano recuerda que la utilización fraudulenta de la identidad de profesionales sanitarios puede generar confusión entre los ciudadanos y entraña un importante riesgo para la salud, "al inducir a posibles pacientes y consumidores a adquirir productos sin garantías, sin evidencia científica contrastada o sin el adecuado asesoramiento médico".

"Vil estafa"

"Una estafa es siempre indignante, pero cuando aprovecha la desesperación de los pacientes resulta especialmente vil. Me indigna que se engañe a personas bienintencionadas y me enfada que se use mi nombre para ganarse su confianza, daño reputacional aparte. Es absolutamente inadmisible", afirma Cavadas.

El doctor y su equipo recuerdan que la información oficial relativa a su actividad profesional, intervenciones, proyectos y comunicaciones se difunde únicamente a través de sus canales oficiales y de Clínica Cavadas. Ante la aparición de este tipo de contenidos, se recomienda, por tanto, "no adquirir ni consumir productos anunciados" mediante vídeos o publicaciones que utilicen la imagen del doctor, así como comprobar que la información procede de canales oficiales y fuentes verificadas y desconfiar de mensajes que prometan "curas, transformaciones o resultados milagrosos".

Asimismo, recuerda que no hay que facilitar datos personales, bancarios o médicos en páginas web de procedencia dudosa y que hay que denunciar estos anuncios o vídeos en la plataforma en la que aparezcan.