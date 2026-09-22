Caixa Popular impulsa la digitalització i l’acompanyament als autònoms amb noves solucions

Caixa Popular continua avançant en la seua aposta per la digitalització i per una banca pròxima a les necessitats dels seus clients. En aquest context, l’entitat s’ha convertit, juntament amb les entitats del Grupo Caja Rural, en una de les primeres a obtindre la certificació per a oferir Bizum Pay, la nova solució de pagament que permetrà pagar amb el mòbil tant en comerços físics com en línia, triant entre Bizum o targeta. El llançament està previst per a mitjan 2026 i serà compatible amb dispositius iOS i Android.
Aquesta aposta per la innovació també té una aplicació directa en el dia a dia dels negocis. Els comerços clients de Caixa Popular podran cobrar amb Bizum Pay sense necessitat de canviar el seu TPV i disposaran de liquiditat immediata en les seues vendes. Una eina que se suma a altres solucions digitals de l’entitat i que busca facilitar la gestió de l’activitat professional i oferir una experiència de pagament més àgil i segura.
Paral·lelament, Caixa Popular ha presentat el Pla Autònoms “Fora de Sèrie”, una proposta integral dirigida a professionals, comerços, sector Agro i treballadors autònoms. El pla combina solucions financeres, eines digitals, formació i acompanyament personalitzat, amb serveis com El meu Negoci, que permet consultar l’evolució de les vendes i analitzar l’activitat del TPV, així com suport davant els nous requeriments de digitalització i facturació.
Ambdues iniciatives reflecteixen una mateixa línia de treball: posar la tecnologia al servei de les persones i dels negocis, amb solucions pensades per a simplificar la gestió i donar resposta als nous reptes professionals.
Sobre aquestes novetats i sobre les necessitats actuals del col·lectiu autònom parlem amb Jesús Sahuquillo, responsable de la secció d’autònoms de Caixa Popular, en l’entrevista que acompanya aquest article.