Love to Rock 2026: dos días de música, gastronomía y diversión frente al Mediterráneo

Love to Rock 2026 prepara su regreso a La Marina de València con un cartel que combina artistas consolidados y nuevas propuestas. Entre los nombres confirmados figuran Lori Meyers, Fangoria, Carolina Durante, Iván Ferreiro, Zahara, Shinova, Biznaga y Santero y Los Muchachos, además de bandas y artistas como Sienna, Vera Fauna, Los Invaders, Huracán Romántica o La Milagrosa.

La música será el eje central de un festival que apuesta también por una experiencia más amplia. Love to Rock incorpora propuestas gastronómicas con chefs invitados de la ciudad, sesiones de DJs y diferentes espacios pensados para disfrutar del festival junto al entorno marítimo de La Marina. La organización también mantiene su apuesta por un festival familiar, con opciones específicas para los más pequeños.

Con su combinación de música, gastronomía y ambiente junto al mar, Love to Rock 2026 se prepara para convertir La Marina de València en uno de los grandes escenarios musicales del otoño.