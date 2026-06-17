Natura y Cultura: más de 35 años impulsando la sostenibilidad desde la educación ambiental y la innovación

Este miércoles la entidad Natura y Cultura protagoniza el espacio dedicado a la sostenibilidad del programa Comunitat Valenciana en la Onda. La organización lleva más de tres décadas impulsando proyectos que combinan la conservación del medio ambiente, la participación ciudadana, la sensibilización social y la planificación estratégica para avanzar hacia territorios más sostenibles.

Natura y Cultura

Tal y como explica su director, Albano López, Natura y Cultura cuenta con un equipo multidisciplinar especializado en sostenibilidad, innovación ambiental y desarrollo turístico. La entidad trabaja en proyectos de educación ambiental, gestión del territorio, conservación forestal, ingeniería ambiental y análisis geográfico a través de sistemas GIS, además de ofrecer apoyo en planificación estratégica, formación empresarial y asesoramiento a emprendedores.

A ello se suma el desarrollo de herramientas digitales y soluciones web orientadas a mejorar la eficiencia, la gestión y la sostenibilidad de organizaciones y proyectos.

López repasa este miércoles algunos de los proyectos que están desarrollando en la actualidad y el papel que juega la creatividad como herramienta para acercar la sostenibilidad a la ciudadanía, las administraciones y las empresas.

Reconocimientos

Entre otros reconocimientos, Natura y Cultura cuenta con el premio CONAMA a la Sostenibilidad en 2012 y el premio Empresa de Educación Ambiental EAR en 2020, otorgado por la Generalitat Valenciana.