Diana Navarro celebra dos décadas de música con dos paradas en la Comunitat Valenciana

Veinte años después de irrumpir en el panorama musical con "Sola", Diana Navarro sigue demostrando que su voz y su particular manera de entender la música no conocen fronteras. La cantante malagueña celebra estas dos décadas sobre los escenarios con la gira "Ya no estoy sola", un proyecto con el que recupera algunos de los temas que han marcado su trayectoria y rinde homenaje a quienes la han acompañado durante todo este tiempo.

Conciertos

Tal y como explica este jueves la artista en Comunitat Valenciana en la Onda, se trata de un viaje musical que llega también a nuestro territorio, donde mantiene una estrecha relación con su público. Navarro hará parada el próximo 19 de noviembre en Castellón y el 20 de diciembre en Orihuela.

Copla, flamenco y modernidad

La copla, el flamenco y los sonidos más contemporáneos han convivido en una carrera marcada por la personalidad y la experimentación. Canciones como "Sola", "24 rosas" o "Mira lo que te has perdío" forman parte de un repertorio que ha conectado con varias generaciones. Ahora, la artista revisita ese camino desde una perspectiva diferente, consciente de todo lo vivido y de cómo ha cambiado tanto personal como profesionalmente.

Después de veinte años, la artista tiene claro que lo importante no es únicamente mirar atrás, sino seguir encontrando motivos para subirse a un escenario.