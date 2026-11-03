El concurs fotogràfic ‘Sense Barreres’ torna per a visibilitzar la discapacitat en la cultura valenciana

La fotografia torna a convertir-se en una ferramenta per a reivindicar la inclusió. COCEMFE València i Caixa Popular han convocat la quarta edició del concurs fotogràfic ‘Sense Barreres’, una iniciativa que busca normalitzar la presència i la participació de les persones amb discapacitat en la cultura valenciana, així com fomentar una representació allunyada d'estereotips.
El certamen arriba després de l'èxit de la tercera edició, que va reunir més d'un centenar de fotografies i va distingir com a guanyadora l'obra Ensayo a contraluz, de Salma Jareño. En aquesta nova convocatòria, les persones interessades podran presentar les seues imatges fins a l'11 de desembre a través de la web de COCEMFE València, amb un màxim de cinc fotografies per participant.
Les obres hauran d'estar relacionades amb els conceptes de cultura i discapacitat recollits en el Diccionari Normatiu Valencià. Pel que fa als premis, la fotografia guanyadora rebrà 1.000 euros, mentre que la segona classificada obtindrà 200 euros i la tercera, 100 euros.
Un jurat format per representants de les entitats organitzadores i professionals de la fotografia seleccionarà les imatges que participaran en una exposició prevista per al pròxim mes de gener a l'oficina de Caixa Popular del carrer de Cirilo Amorós de València.
La presidenta de COCEMFE València, María José Martínez, ha destacat que l'objectiu és aconseguir que la presència de persones amb discapacitat en qualsevol activitat cultural o social es perceba amb absoluta normalitat. En aquest sentit, ha reivindicat la cultura com una finestra per a avançar cap a una societat més inclusiva.
Per la seua banda, Miguel Montagut, responsable del projecte en Caixa Popular, ha subratllat el compromís de l'entitat amb la igualtat d'oportunitats i la inclusió social, i ha valorat la fotografia com una via per a visibilitzar la diversitat i la participació activa de les persones amb discapacitat en la vida cultural valenciana.