Caixa Popular col·labora amb Promis en els VIII Premis a l'Esport Inclusiu

Alexander Díaz, president de PROMIS (Profesionales del Mundo por la Integración Social), dona detalls en Comunitat Valenciana en la Onda sobre la nova convocatòria de reconeixements, a la qual poden presentar-se entitats, col·lectius, institucions i personalitats vinculades a l'esport inclusiu.
El formulari està obert fins al 17 de juliol.
Fundada a València, en 2008, PROMIS es dedica a fomentar l'esport inclusiu en diverses categories a través de congressos, esdeveniments i premis anuals:
- Integració social i interculturalitat : Reconeix iniciatives, entitats o individus que faciliten la participació de persones de diversos orígens. Esta categoria posa l'accent en les experiències d'integració contínua entre immigrants i poblacions natives a través de l'esport.
- Esport Adaptat : Reconeix els esforços realitzats per a secundar i fomentar la participació esportiva de persones amb discapacitat (física i mental). Així mateix, destaca les iniciatives que promouen l'esport adaptat i valors com la inclusió, el respecte i la dignitat.
- Esport femení : Celebra les iniciatives que fomenten la participació de les dones en l'esport, amb l'objectiu d'aconseguir una major inclusió i representació.
- Innovació esportiva inclusiva : Reconeix els avanços o adaptacions que promouen l'activitat física, la recreació i la integració social entre diferents grups. Aquesta categoria abasta iniciatives tecnològiques i socials que fomenten la participació esportiva en diversos sectors com l'educació, les empreses i les institucions.