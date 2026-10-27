Caixa Popular activa mesures extraordinàries per a les persones i negocis afectats per la DANA a la Safor

Caixa Popular ha activat un paquet de mesures extraordinàries per a donar suport a les persones, els comerços i les empreses afectats per la DANA a la comarca de la Safor. L’objectiu és facilitar liquiditat, alleujar les càrregues financeres i agilitzar els tràmits en un moment complicat per a moltes famílies i negocis.
Entre les iniciatives destaca l’anticipació al 0 % d’interés de les ajudes públiques i les indemnitzacions del Consorci de Compensació d’Assegurances, així com una línia extraordinària de finançament amb condicions especials, disponible tant per a clients de l’entitat com per a persones que no ho són. A més, durant tres mesos s’eliminaran determinades comissions per als afectats.
L’entitat també reforçarà l’atenció directa a la comarca, contactarà amb les persones i empreses afectades per a conéixer les seues necessitats i posarà en marxa un dispositiu especial per a facilitar la tramitació dels sinistres relacionats amb les assegurances.
Per a agilitzar les gestions, Caixa Popular ha habilitat un formulari específic que permet sol·licitar ajuda en l’obertura de l’expedient d’indemnització davant del Consorci de Compensació d’Assegurances. Es pot consultar en caixapopular.es/es/dana-safor.
Amb estes mesures, l’entitat busca acompanyar les persones i els negocis de la Safor en la recuperació després de la DANA, combinant el suport financer amb una atenció pròxima i personalitzada.